Uccisa a Napoli arrestato il fratello

La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di una ragazza di 22 anni trovata morta con una ferita da coltello alla schiena nella periferia di Napoli. La donna è stata trovata senza vita questa mattina, e subito sono scattate le indagini. Gli agenti hanno fermato il fratello, che ora si trova in caserma, mentre si cerca di chiarire il motivo del gesto.

Ylenia Musella, uccisa a coltellate in strada a Napoli: arrestato il fratello La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane vittima Ylenia Musella. Ylenia Musella, uccisa a coltellate in strada a Napoli: arrestato il fratello Giuseppe La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa a coltellate in strada. Ventiduenne uccisa a Napoli, arrestato il fratello; Jlenia Musella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: arrestato il fratello; Napoli, bimba uccisa da violenze e denutrizione: arrestati gli zii; Jlenia picchiata, accoltellata alla schiena e scaricata in ospedale: arrestato il fratello Giuseppe. Ylenia Musella, uccisa a coltellate in strada a Napoli: arrestato il fratello GiuseppeLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22eenne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere ... Jlenia Musella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: arrestato il fratelloScaricata ancor viva all'ospedale Villa Betania con lesioni al volto e una ferita alla schiena. Abitava con il fratello, i genitori sono in carcere ... Uccisa a Napoli con una coltellata alla schiena: si cerca il fratello di YleniaMusella Napoli, ragazza di 22 anni uccisa con una coltellata alla schiena. Il sindaco Manfredi: addolorato

