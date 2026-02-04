Questa mattina, a pochi chilometri da casa, un giovane di 22 anni ha ucciso la sorella con un colpo di coltello. Dopo aver commesso il gesto, si è consegnato alla polizia, confessando di essere stato lui a colpirla. La scena si è svolta in un attimo, lasciando sgomenta la comunità locale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle motivazioni dietro questa tragedia.

La Polizia ha arrestato il fratello, Giuseppe, 28 anni, che si era reso irreperibile dopo il delitto e al quale le voci raccolte nel quartiere addosserebbero la responsabilità dell’accaduto. La giovane è stata condotta nell’ospedale evangelico Villa Betania a bordo di un’auto. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di Secondigliano, la Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli per omicidio volontario. Il giovane si è consegnato alla Polizia di Stato alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la sorella. Era già in gravissime condizioni, la coltellata aveva prodotto lesioni ad organi vitali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Uccisa a 22 anni con una coltellata, arrestato il fratello

La polizia ha arrestato il fratello di Jlenia, la 22enne uccisa a Napoli.

La tragedia si è consumata a Ponticelli, dove Jlenia Musella, 22 anni, è stata trovata morta dopo essere stata picchiata e colpita con un coltello.

Ylenia Musella, 22 anni, è stata uccisa a Napoli con una coltellata: arrestato il fratello

