Uas-Russia | Putin ' agiremo in modo responsabile dopo scadenza New Start'

La Russia ha annunciato che agirà in modo responsabile dopo la scadenza, prevista per domani, del trattato sul disarmo nucleare con gli Stati Uniti. Mosca non ha ancora chiarito quali siano i prossimi passi, ma il governo di Putin promette di mantenere un atteggiamento responsabile. La scadenza del trattato ha suscitato timori di un possibile aumento delle tensioni tra le due potenze nucleari.

Mosca, 4 feb. (AdnkronosAfp) - La Russia agirà in modo "responsabile" dopo la scadenza, domani, del trattato sul disarmo nucleare New Start tra Russia e Stati Uniti. Lo ha detto Vladimir Putin al presidente cinese Xi Jinping, ha riferito il consigliere diplomatico del presidente russo Yuri Ushakov durante una conferenza stampa, aggiungendo che il presidente russo "ha sottolineato che in questa situazione agiremo in modo ponderato e responsabile".

