Tuttosport – Prendiamo gol a ogni minimo errore dopo la Supercoppa persa brillantezza

Il Bologna fatica a trovare continuità di gioco. Dopo aver perso la Supercoppa, la squadra incappa spesso in errori che si trasformano in gol per gli avversari. I tifosi si sentono delusi: le prestazioni non sono più brillanti come all’inizio, e la fiducia sembra scivolare via. Il tecnico ammette che, nonostante un buon approccio, i risultati sono ancora altalenanti e manca quella costanza di rendimento che servirebbe. La strada per risalire passa anche dalla capacità di mantenere la concentrazione in ogni partita.

2026-02-04 00:24:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: BOLOGNA – " La mia analisi è che eravamo molto fiduciosi, l'avevamo approcciata bene ma non stiamo riuscendo a fare due prestazioni consecutive di alto livello. Purtroppo prendiamo gol a ogni minimo errore, paghiamo ogni svarione: siamo leggerini dietro e ci fanno male. Siamo rimasti in partita provando a metterli in difficoltà ma non riusciamo a farne bene una dopo l'altra e su questo dobbiamo lavorare ". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico del Bologna commenta il ko interno con il Milan: " Problema mentale o fisico? L'avevamo preparata così, sapevamo che loro avrebbero giocato sulla profondità ed eravamo consapevoli di affrontare questo tipo di partita.

Dopo la finale di Supercoppa contro il Napoli, Ravaglia è rimasto molto dispiaciuto per l’errore che ha contribuito al risultato finale.

Dopo il match contro il Sassuolo, Vincenzo Italiano ha commentato che, nonostante una leggera perdita di brillantezza, la squadra ha mostrato buone capacità di espressione.

