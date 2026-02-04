Tuttosport – la decisione ufficiale del Giudice Sportivo sull’Inter

Il Giudice Sportivo ha preso una decisione ufficiale sulle partite recenti. Durante le gare della quarta giornata, alcuni tifosi di Bologna, Como, Juventus, Lecce, Milan, Pisa, Torino e Udinese hanno violato le regole, causando sanzioni. La decisione rende pubblici i provvedimenti adottati e le eventuali conseguenze per le società coinvolte.

2026-02-04 15:01:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: " Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta i sostenitori delle Società Bologna, Como, Juventus, Lecce, Milan, Pisa, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1.

