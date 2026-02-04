Tutto pronto a Montespertoli per la quarantacinquesima edizione della mostra-concorso di pittura “La Spiga d’Argento”. L’evento si svolge dal 7 al 15 febbraio nella saletta “La Spiga” della Casa del Popolo, organizzato dal Circolo Arci di Montagnana con il patrocinio del Comune e del sindaco Alessio Mugnaini. Centinaia di artisti si preparano a esporre le loro opere in una vetrina che ormai rappresenta un punto di riferimento per la scena artistica locale.

MONTESPERTOLI Appuntamento con l’arte nel territorio montespertolese dal 7 al 15 Febbraio dove si terrà la quarantacinquesima edizione della Mostra- Concorso di Pittura "La Spiga d’Argento" all’interno della saletta "La Spiga" della Casa del Popolo - Circolo Arci di Montagnana organizzata con il patrocinio del Comune di Montespertoli e del sindaco Alessio Mugnaini (nella foto). Un concorso che richiama ogni anno numerosi artisti da tutta Italia, nato negli anni ottanta dall’idea di un gruppo di artisti locali tra cui Alessandro Poggianti che porta avanti tutt’oggi questa iniziativa con impegno e passione, cercando di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutto pronto per “La Spiga d’argento“

