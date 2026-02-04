Turisti cecchini a Sarajevo indagato un 80enne di Pordenone L’accusa | Sparava a civili inermi

Questa volta a Sarajevo i turisti non sono solo in visita, ma finiti nel mirino delle indagini. Un uomo di 80 anni di Pordenone è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver sparato a civili inermi. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe anche ammesso di aver partecipato a una sorta di “caccia all’uomo” durante l’assedio degli anni Novanta, un periodo di guerra che ha segnato profondamente la città. Gli inquirenti stanno cercando di capire se ci siano prove concrete delle sue azioni.

Si sarebbe vantato con altre persone di essere andato a “ fare la caccia all’uomo ” nella Sarajevo assediata degli anni Novanta. È uno degli elementi emersi nell’inchiesta della Procura di Milano, condotta dal Ros dei carabinieri, che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di un 80enne ex autotrasportatore, residente in provincia di Pordenone, accusato di omicidio volontario continuato e aggravato per l’uccisione di civili inermi — donne, anziani e bambini — durante la guerra in Bosnia tra il 1992 e il 1995. Sulla base delle testimonianze raccolte e verbalizzate, gli inquirenti hanno individuato l’uomo e disposto la sua convocazione per un interrogatorio fissato il 9 febbraio in Procura a Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La procura di Milano ha aperto un’indagine su un uomo di 80 anni, residente in provincia di Pordenone, che potrebbe essere coinvolto nell’omicidio di alcune vittime di Sarajevo durante gli anni della guerra.

Un uomo di 80 anni, originario di Pordenone, deve andare in procura a Milano per rispondere di accuse gravi.

Cecchini italiani a Sarajevo. Aperta un’inchiesta

