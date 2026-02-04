Turismo motoristico Menna Abruzzo Insieme | Il territorio non può restare ostaggio di giochetti politici

Il turismo motoristico in Abruzzo potrebbe perdere una grande occasione di crescita. Menna, rappresentante di Abruzzo Insieme, punta il dito contro i giochi politici che bloccherebbero lo sviluppo del settore. Secondo lui, il territorio non può rimanere fermo a causa di interessi di parte. La regione ha tutte le carte in regola per attirare appassionati e visitatori, ma le polemiche politiche rischiano di frenare tutto. La speranza è che si trovi presto una soluzione per non lasciare che questa opportunità venga sprecata.

"Una straordinaria opportunità di sviluppo per l'Abruzzo rischia di restare bloccata per inerzia e calcoli di parte". Il consigliere regionale Vincenzo Menna, esponente del gruppo Abruzzo Insieme e consigliere nazionale dell'associazione Città dei Motori, lancia un appello alla politica regionale.

