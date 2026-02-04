Turismo in crisi dopo il ciclone Harry | Confindustria lancia un appello alle istituzioni

Da cataniatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il turismo a Catania sta vivendo un momento difficile. Dopo il passaggio del ciclone Harry, molte strutture alberghiere e attività legate al settore hanno subito danni ingenti. Gli operatori chiedono alle istituzioni interventi rapidi per aiutare il comparto a riprendersi. La situazione rimane complicata e le aziende sperano in risposte concrete.

Il comparto turistico catanese è travolto da una crisi senza precedenti dopo il passaggio del ciclone Harry. A lanciare un appello netto alle istituzioni è Cristina Busi, presidente di Confindustria Catania, che ha inviato una lettera al presidente della Regione siciliana, all’assessore regionale.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Catania CicloneHarry

Turismo catanese in emergenza dopo il ciclone Harry: Confindustria chiede interventi urgenti

Il settore turistico di Catania si trova in difficoltà dopo il passaggio del ciclone Harry.

Ciclone Harry, l'appello di Confapi alle istituzioni: "Non lasciate sole le aziende colpite"

Confapi si rivolge alle istituzioni con una lettera aperta, chiedendo supporto alle aziende colpite dal ciclone Harry.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Catania CicloneHarry

Argomenti discussi: Macugnaga, senza impianti di risalita il turismo è in ginocchio; Una Hotels, Sambugaro è ottimista: Possiamo andare oltre la salvezza; La crescita del turismo, Orsini: È una vera industria, ora un piano di sistema; Il mare si sta mangiando tutto...: viaggio a Baratti dove l'erosione divora la costa e mette in crisi il turismo.

turismo in crisi dopoTurismo in crisi dopo il ciclone Harry: Confindustria Catania chiede interventi urgentiCATANIA - Il settore turistico catanese fa i conti con le conseguenze del ciclone Harry, che nelle scorse settimane ha colpito la Sicilia. A lanciare ... newsicilia.it

Fuga di turisti da Crans-Montana dopo la strage di Capodanno, disdette tra hotel e strutture in crisiCancellazioni negli hotel e clientela in fuga: l’impatto economico della tragedia. Crans-Montana non è una città fantasma, ma il clima è diverso ... virgilio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.