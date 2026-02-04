Turismo in crisi dopo il ciclone Harry | Confindustria lancia un appello alle istituzioni

Il turismo a Catania sta vivendo un momento difficile. Dopo il passaggio del ciclone Harry, molte strutture alberghiere e attività legate al settore hanno subito danni ingenti. Gli operatori chiedono alle istituzioni interventi rapidi per aiutare il comparto a riprendersi. La situazione rimane complicata e le aziende sperano in risposte concrete.

Il comparto turistico catanese è travolto da una crisi senza precedenti dopo il passaggio del ciclone Harry. A lanciare un appello netto alle istituzioni è Cristina Busi, presidente di Confindustria Catania, che ha inviato una lettera al presidente della Regione siciliana, all’assessore regionale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Catania CicloneHarry

Il settore turistico di Catania si trova in difficoltà dopo il passaggio del ciclone Harry.

Confapi si rivolge alle istituzioni con una lettera aperta, chiedendo supporto alle aziende colpite dal ciclone Harry.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Catania CicloneHarry

Argomenti discussi: Macugnaga, senza impianti di risalita il turismo è in ginocchio; Una Hotels, Sambugaro è ottimista: Possiamo andare oltre la salvezza; La crescita del turismo, Orsini: È una vera industria, ora un piano di sistema; Il mare si sta mangiando tutto...: viaggio a Baratti dove l'erosione divora la costa e mette in crisi il turismo.

Turismo in crisi dopo il ciclone Harry: Confindustria Catania chiede interventi urgentiCATANIA - Il settore turistico catanese fa i conti con le conseguenze del ciclone Harry, che nelle scorse settimane ha colpito la Sicilia. A lanciare ... newsicilia.it

Fuga di turisti da Crans-Montana dopo la strage di Capodanno, disdette tra hotel e strutture in crisiCancellazioni negli hotel e clientela in fuga: l’impatto economico della tragedia. Crans-Montana non è una città fantasma, ma il clima è diverso ... virgilio.it

L’Italia vince le Olimpiadi della crisi climatica del turismo invernale: 265 impianti dismessi Centro Studi RINA Prime: il numero di impianti non più funzionanti è quasi raddoppiato. Le possibili alternative x.com

Arriva il primo pacchetto anti crisi per il turismo di Destinazione Orvieto. “L’offerta promozionale per San Valentino. Il cammino degli innamorati” Ad una manciata di giorni dalla presentazione ufficiale del progetto di promozione territoriale e turistica “Destinazio - facebook.com facebook