Turismo 2026 la Toscana punta sui dati | intelligenza artificiale e borse di studio per la destinazione diffusa

La Toscana guarda al 2026 e punta tutto sui dati. Al Teatro Niccolini di Firenze, si sono incontrate istituzioni e operatori per pianificare il futuro del settore. La regione ha deciso di usare l’intelligenza artificiale e le borse di studio per promuovere una “destinazione diffusa”. Dopo il ritorno ai livelli pre-pandemia, ora le sfide sono quelle di competere su un mercato internazionale più dinamico e tecnologico.

La Toscana del turismo prova a giocare d’anticipo. Al Teatro Niccolini di Firenze, il convegno “Regione e Comuni all’opera” ha riunito istituzioni e operatori per tracciare la rotta di un settore che, se da un lato festeggia il pieno ritorno ai livelli pre-pandemia del 2019, dall’altro deve fare i conti con un mercato internazionale sempre più fluido e tecnologico. Il cuore della nuova strategia regionale batte nel digitale. Con il potenziamento di portali come Visittuscany, la Toscana si posiziona come la seconda regione più avanzata d’Italia per innovazione tecnologica nel settore. Grazie ai sistemi Destination Management System e MAKE IAT, è stato possibile mappare quasi un milione di turisti, profilandone circa la metà.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Toscana Turismo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Toscana Turismo

Argomenti discussi: Torna la Firenze-Pistoia, la rievocazione della prima corsa su strada d’Italia, con una settimana di eventi; Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo; Mugello, pronti per Sharing Tuscany 2026; Dai borghi una spinta al turismo culturale. Manetti: Non sono una nicchia.

Regione e Comuni all’opera: la Toscana del turismo fa sistemaLe sfide e le tendenze del turismo toscano, insieme agli strumenti a disposizione delle istituzioni pubbliche e degli operatori privati, al centro del convegno organizzato da Anci e Regione ... intoscana.it

Turismo più sostenibile e consapevole, i Comuni motore del cambiamentoFlussi 2025 in tenuta, crescita internazionale e nuove sfide per i territori al centro del convegno organizzato da Anci con Regione, Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione Turistica ... intoscana.it

Una giornata di confronto e collaborazione sul futuro del turismo toscano al Teatro Niccolini di Firenze. Presenti Anci Toscana, i sindaci toscani, Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica con al centro le politiche di Regione Toscana con la - facebook.com facebook