Tumori | De Lorenzo Favo ‘al momento della diagnosi malnutrizione in circa la metà dei casi’

Una recente dichiarazione di De Lorenzo, membro di Favo, mette in luce un problema spesso sottovalutato. Secondo l’esperto, circa la metà dei pazienti diagnosticati con tumore si trova già ad affrontare anche una malnutrizione. De Lorenzo sottolinea l’importanza di controllare questa condizione fin dal primo momento, perché una diagnosi tempestiva può fare la differenza nel percorso di cura. Spesso, infatti, non si presta abbastanza attenzione a questo aspetto, che può peggiorare la situazione dei pazienti e complicare le terapie.

“È fondamentale verificare, sin dal momento della diagnosi, che il malato non sia colpito anche da malnutrizione, che si verifica nel 50-60% dei casi. Se c'è malnutrizione bisogna intervenire con provvedimenti adeguati per garantire il corretto trattamento”. Lo ha detto Francesco De Lorenzo, presidente Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo), intervenendo all’incontro dedicato al valore della nutrizione medica specializzata in oncologia, organizzato al Senato della Repubblica nell’ambito della Giornata mondiale contro il cancro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il medico De Lorenzo di Favo chiede che gli alimenti speciali vengano inseriti nei Lea, i livelli essenziali di assistenza del Servizio sanitario nazionale.

La malnutrizione colpisce fino all’80% dei pazienti affetti da tumore.

