Truppe Usa e il fedelissimo di Trump in Appennino | Un onore liberare la bellissima Italia Video

I soldati americani sono tornati in Italia, questa volta in modo ufficiale. I militari hanno fatto il loro ingresso tra le montagne dell’Appennino, a Fanano, e si sono mostrati orgogliosi di essere lì. Un rappresentante delle truppe ha detto che si sentono “onorati di liberare la bellissima Italia”. La presenza, che non si vedeva da tempo, ha fatto discutere tra i residenti e i passanti, ma per ora nessun clamore. I soldati hanno mantenuto un tono tranquillo, concentrati sulla loro missione.

Fanano (Modena), 3 febbraio 2026 – Com'è che si dice? Boots on the ground. Ma, per carità, l'improvviso ritorno dell' esercito americano ieri sul suolo emiliano niente ha a che vedere con l'isteria geopolitica contemporanea. Tutt'altro, d'altronde a condurre i soldati a Fanano, sull'Appennino modenese, affrontando pioggia e fango in altura (figli e moglie al seguito), c'era nientemeno che il segretario all'Esercito dell'amministrazione Trump, Daniel Driscoll, figura centrale nei tentativi di trattativa per il destino dell'Ucraina. La sua presenza era stata annunciata soltanto ufficiosamente, per ovvie ragioni di sicurezza.

