Trump vuole l’arco più alto del mondo a Washington | tutti sono già preoccupati

Donald Trump ha annunciato il suo piano di costruire un arco di trionfo di 75 metri nel cuore di Washington. L’obiettivo è lasciare un monumento imponente per il 250º anniversario degli Stati Uniti. La proposta ha già suscitato reazioni di preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali, che temono un’impennata di spese e problemi di sicurezza. La città si prepara a discutere nei prossimi mesi se il progetto potrà andare avanti.

Donald Trump insiste nel voler lasciare un segno monumentale della sua presidenza a Washington. Il progetto prevede un Arco di Trionfo alto 250 piedi, circa 75 metri, più grande del Lincoln Memorial e della Casa Bianca, per celebrare il 250º anniversario degli Stati Uniti. L'idea è quella di superare in grandezza l'Arco di Parigi, trasformando la costruzione in un simbolo visibile da lontano, con possibili dorature e persino una Statua della Libertà sopra il monumento. Il terreno scelto è il Memorial Circle, lungo il corridoio tra il Lincoln Memorial e Arlington, uno degli spazi più simbolici della città.

