Trump sta provando a vincere a tavolino le prossime elezioni di metà mandato

Donald Trump sta cercando di conquistare illegalmente le elezioni di metà mandato di novembre. Sta usando ogni mezzo, dalla propaganda alle fake news, e non si ferma nemmeno davanti all’uso della forza o all’abuso di potere. La sua strategia supera di gran lunga le operazioni militari condotte in Venezuela e in Iran.

Ci siamo. Donald Trump sta provando a vincere illegalmente le elezioni di metà mandato di novembre con un’operazione speciale fatta di propaganda, di fake news, di uso della forza e di abuso di potere che fa impallidire i raid sul Venezuela e sull’Iran. È la prima volta dalla Guerra civile di metà dell’Ottocento che gli Stati Uniti si trovano sul precipizio della fine della gloriosa democrazia americana. Sta avvenendo tutto alla luce del sole, non di nascosto.Questa non è un’esercitazione, è la realtà spiegata ieri da Trump, intervenuto nel podcast del suo ex vice direttore dell’Fbi Dan Bongino: Trump ha invitato i repubblicani a nazionalizzare il voto in una «quindicina di posti», per togliere ad alcuni Stati la gestione dei seggi, dell’accesso al voto, dei conteggi delle schede e della certificazione del risultato, avocandole a sé e alla manica di lestofanti di cui si circonda. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti rappresentano un momento importante per il quadro politico nazionale.

Mancano meno di dieci mesi alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, e Donald Trump si prepara a influenzare il processo elettorale.

Trump: Mi sono convinto da solo a non attaccare l'Iran

