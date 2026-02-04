Trump sostiene che i repubblicani dovrebbero prendere il controllo delle elezioni per proteggere il partito

Durante un podcast, Donald Trump ha invitato i funzionari repubblicani a prendere il controllo delle elezioni in quindici Stati. L’ex presidente ha detto che questa mossa serve a proteggere il partito e a evitare che venga estromesso dal potere. La sua proposta ha subito suscitato reazioni contrastanti tra chi la considera un modo per difendere gli interessi dei repubblicani e chi la vede come un tentativo di interferenza nelle elezioni.

Una ne pensa, cento ne dice. Donald Trump ha suggerito, durante l'episodio di un podcast andato in onda lunedì, che i funzionari statali repubblicani «nazionalizzino» e «assumano il controllo» delle elezioni in programma in quindici Stati, per proteggere il partito ed evitare che questo venga estromesso dal potere. Il presidente ha inquadrato la questione come un mezzo per impedire agli immigrati clandestini di votare. Le affermazioni secondo cui i non cittadini voterebbero in numeri tali da poter influenzare un'elezione, naturalmente, sono false, ma sollevano preoccupazioni circa i potenziali tentativi del tycoon di alterare i risultati delle Midterm Elections di novembre.

