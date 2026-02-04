Trump sostiene che i repubblicani dovrebbero prendere il controllo delle elezioni per proteggere il partito

Da metropolitanmagazine.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un podcast, Donald Trump ha invitato i funzionari repubblicani a prendere il controllo delle elezioni in quindici Stati. L’ex presidente ha detto che questa mossa serve a proteggere il partito e a evitare che venga estromesso dal potere. La sua proposta ha subito suscitato reazioni contrastanti tra chi la considera un modo per difendere gli interessi dei repubblicani e chi la vede come un tentativo di interferenza nelle elezioni.

Una ne pensa, cento ne dice. Donald Trump ha suggerito, durante l’episodio di un podcast andato in onda lunedì, che i funzionari statali repubblicani «nazionalizzino» e «assumano il controllo» delle elezioni in programma in quindici Stati, per proteggere il partito ed evitare che questo venga estromesso dal potere. Il presidente ha inquadrato la questione come un mezzo per impedire agli immigrati clandestini di votare. Le affermazioni secondo cui i non cittadini voterebbero in numeri tali da poter influenzare un’elezione, naturalmente, sono false, ma sollevano preoccupazioni circa i potenziali tentativi del tycoon di alterare i risultati delle Midterm Elections di novembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

trump sostiene che i repubblicani dovrebbero prendere il controllo delle elezioni per proteggere il partito

© Metropolitanmagazine.it - Trump sostiene che i repubblicani dovrebbero “prendere il controllo” delle elezioni per proteggere il partito

Approfondimenti su Trump Elezioni

Donald Trump ha paura delle Midterm: «Dobbiamo prendere il controllo del voto»

Donald Trump si dice preoccupato per le prossime elezioni di metà mandato.

“Il vero potere tornerà al popolo”, la sfida a Trump della deputata Maga Greene. Che profetizza: “I repubblicani perderanno le elezioni di Midterm”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Video Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Ultime notizie su Trump Elezioni

Argomenti discussi: Trump: Abbiamo avviato la trattativa sulla Groenlandia - Trump sulla Groenlandia: Abbiamo avviato la trattativa: l'annuncio; Reclutamento, addestramento, poteri straordinari: chi sono gli agenti Ice; Minneapolis, proteste anche tra i Repubblicani: lascia il candidato governatore; Trump afferma che Modi ha accettato di smettere di comprare petrolio russo e aumentare acquisti dagli Stati Uniti.

trump sostiene che iTrump sostiene che i repubblicani dovrebbero prendere il controllo delle elezioni per proteggere il partitoUna ne pensa, cento ne dice. Donald Trump ha suggerito, durante l’episodio di un ... msn.com

trump sostiene che iColombia lacerata dal narcotraffico e con l’ultradestra che incombe: il presidente Petro vola da TrumpGustavo Petro incontra Donald Trump alla Casa Bianca mentre la Colombia affronta crisi di sicurezza e aumento del narcotraffico ... ilfattoquotidiano.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.