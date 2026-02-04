Il governo federale di Donald Trump ha deciso di ritirare 700 agenti dal Minnesota. La decisione arriva dopo quello che l’amministrazione definisce un progresso significativo. Il portavoce Tom Homan ha annunciato che gli agenti vengono rimossi con effetto immediato, senza specificare ulteriori dettagli. La mossa sorprende molti, visto il momento delicato e le tensioni ancora alte nello stato.

Lo zar dei confini della Casa Bianca, Tom Homan, ha dichiarato che con effetto immediato il governo federale ritirerà 700 agenti federali delle forze dell’ordine dal Minnesota. Cooperazione rafforzata tra autorità statali e federali Ha affermato che la decisione arriva sulla scia di «progressi significativi» nella cooperazione tra funzionari statali e federali, tra cui un numero «senza precedenti» di contee che stanno collaborando con il governo federale per coordinare il trasferimento degli obiettivi di immigrazione agli agenti federali dalle carceri delle contee. Operazione Metro Surge e dispiegamento straordinario Il dipartimento della Sicurezza Interna aveva affermato che 3 mila agenti federali sono stati dispiegati in Minnesota per l’ Operazione Metro Surge. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump ritira 700 agenti federali dal Minnesota: “Progressi significativi”

