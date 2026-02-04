Trump attacca la giornalista di CNN | Incompetenza mediatica di alto livello

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Donald Trump ha attaccato direttamente la giornalista Kaitlan Collins di CNN. Il presidente ha definito la sua domanda “incompetenza mediatica di alto livello” e ha continuato a criticare i media per il modo in cui coprono le sue attività. L’episodio si è verificato al termine di un incontro con il Comitato per la sicurezza nazionale, lasciando aperta la polemica sui rapporti tra Trump e la stampa.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sferrato un attacco diretto alla giornalista Kaitlan Collins di CNN durante una conferenza stampa tenutasi nel tardo pomeriggio del 4 febbraio 2026, al termine di un incontro con i membri del Comitato per la sicurezza nazionale presso la Casa Bianca. Il confronto, registrato in diretta e immediatamente diffuso sui principali canali di informazione, è diventato immediatamente virale per la durezza delle parole pronunciate dal capo dello Stato. Trump, in piedi dietro il suo scranno d'ebano, ha risposto a una domanda di Collins sulla pubblicazione degli Epstein Files, documenti che riguardano i rapporti tra il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein e personalità del potere globale.

