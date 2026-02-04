Trump annuncia apertura a negoziati con l’Iran segnando un cambio di rotta nella politica estera americana

Donald Trump sorprende di nuovo. Dopo anni di tensioni e sanzioni, il presidente americano annuncia che gli Stati Uniti sono disposti a negoziare con l’Iran. Una decisione che potrebbe cambiare gli equilibri in Medio Oriente e riaccendere le speranze di un miglioramento nelle relazioni tra i due paesi. L’annuncio ha già fatto discutere politici e analisti, mentre il mondo aspetta di capire quali passi seguiranno.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato un colpo di scena nella diplomazia internazionale con un annuncio che ha scosso i circuiti politici di tutto il mondo: «Noi vogliamo negoziare con l’Iran». La dichiarazione, pronunciata in un discorso tenuto alle 10:45 del mattino del 4 febbraio 2026 dal palazzo presidenziale di Washington, D.C., ha segnato una rottura netta con la linea adottata negli ultimi anni da entrambi i principali partiti americani, che per decenni hanno mantenuto un atteggiamento di massima pressione verso Teheran. Il tono, calmo ma deciso, ha risuonato in diretta su oltre 150 emittenti globali, con la sala stampa del Pentagono che ha registrato un’affluenza di giornalisti mai vista in un evento del genere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump annuncia apertura a negoziati con l’Iran, segnando un cambio di rotta nella politica estera americana Approfondimenti su Trump Iran Nuovo presidente della Fed: nomina di Warsh segna un cambio di rotta per la politica monetaria americana Kevin Warsh è stato nominato ufficialmente presidente della Federal Reserve. Mai stati isolazionisti: il grosso equivoco su 250 anni di politica estera americana L’immagine di un’America isolazionista è un equivoco diffuso, spesso ripetuto nel corso dei secoli. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini Ultime notizie su Trump Iran Argomenti discussi: Trump chiude il Kennedy Center per due anni: Restauri. Ma a spingerlo è il boicottaggio; Usa, Trump annuncia chiusura Kennedy Center per due anni: diventerà più grande; Cuba. Trump annuncia un possibile accordo mentre l’isola sprofonda nella crisi energetica; TRUMP A MINNEAPOLIS ANNUNCIA UNA DE-ESCALATION. Trump annuncia dazi ridotti se l’India smette di comprare il petrolio russoTrump ha dichiarato lunedì che intende abbassare le tariffe sui beni provenienti dall’India al 18 ... msn.com Cuba. Trump annuncia un possibile accordo mentre l’isola sprofonda nella crisi energeticaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver avviato contatti diretti con la leadership cubana per discutere un possibile accordo bilaterale. Il contenuto dei colloqui non è stat ... notiziegeopolitiche.net Trump annuncia il riavvicinamento con l’India: accordo commerciale, tariffe ridotte e stop al petrolio russo. Ma Nuova Delhi può davvero farne a meno x.com Donald Trump annuncia la riduzione delle tariffe sui beni indiani al 18 per cento dopo l’impegno di Nuova Delhi di interrompere gli acquisti di petrolio russo. Modi accoglie l’intesa, mentre gli Usa puntano a porre fine alla guerra in Ucraina https://l.euronew - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.