Truffe e furti nelle case I carabinieri avvertono | Attenti alle telefonate Chiedete aiuto sempre

Gli abitanti della Montagna Pistoiese sono sul chi vive dopo una serie di furti e truffe nelle case. I carabinieri avvertono: “Attenti alle telefonate, chiedete aiuto sempre”. Durante l’assemblea convocata dal Comune, molti cittadini sono venuti a chiedere spiegazioni e sicurezza. La preoccupazione cresce, e le forze dell’ordine invitano a mantenere alta la guardia.

A seguito dei numerosi furti che si sono verificati nelle abitazioni della Montagna Pistoiese, e le conseguenti proteste dei cittadini, all’assemblea fissata dal Comune, per soddisfare le richieste di sicurezza, si sono presentati in molti per confrontarsi con le istituzioni comunali e i carabinieri, sui furti e le truffe che preoccupano la Montagna pistoiese. L’incontro pubblico ha visto la partecipazione del capitano Roberto Reginelli, comandante della compagnia di San Marcello, insieme al luogotenente Gian Luca Sodano con altro personale della Stazione. All’incontro in rappresentanza del Comune, erano presenti il sindaco e il vicesindaco di San Marcello Piteglio, assieme ad alcuni consiglieri, ed è stato il primo cittadino, Luca Marmo, a presentare i dati del territorio: i furti generici sono saliti da 28 nel 2024 a 31 nel 2025, mentre quelli nelle abitazioni sono scesi da 34 a 18, concentrati soprattutto a Maresca e Bardalone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

