Questa mattina a Bologna, Maria, insegnante di 52 anni, ha ricevuto un messaggio sul suo telefono che sembrava amichevole. Poco dopo, ha iniziato a ricevere richieste di denaro da un mittente che si spacciava per un amico. La donna si è accorta in tempo che si trattava di una truffa e ha evitato di cadere nella trappola. La polizia avverte: questi messaggi falsi sono sempre più frequenti e bisogna stare attenti alle richieste di denaro tramite WhatsApp.

È successo a Maria, 52 anni, insegnante di storia a Bologna: alle 10.47 di martedì mattina, mentre stava preparando la colazione, il suo telefono ha squillato. Sullo schermo, il nome di un’amica di infanzia, con cui si sentiva almeno una volta al mese. Il messaggio era breve, quasi familiare: *“Ciao, mi presti 700 euro? Devo pagare l’avvocato e ho problemi con la carta. Te li restituisco stasera”*. Nessun tono strano, nessun errore di grammatica. Solo una richiesta d’urgenza, con quel tono che sembra uscito da un colloquio tra persone che si conoscono da anni. Eppure, in pochi minuti, il cuore di Maria ha cominciato a battere forte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa WhatsApp: richieste di denaro con messaggi apparentemente amicali, ecco come riconoscerle e proteggersi

Recentemente, su WhatsApp si è diffusa una nuova truffa legata alla richiesta del codice a sei cifre.

Una recente forma di phishing si sta diffondendo tramite WhatsApp e Telegram, rivolta a genitori, insegnanti e personale scolastico.

Torna la Truffa vota ballerina su WhatsApp: l'allarme della PoliziaPurtroppo è tornata una delle minacce più pericolose su WhatsApp, la truffa vota ballerina: la Polizia Postale ha lanciato l'allarme online. telefonino.net

WhatsApp sotto assedio: la nuova truffa dei prestiti fantasma spaventaIn questi giorni sta circolando online in modo sempre più insistente una frode che sfrutta uno dei meccanismi più potenti della comunicazione digitale, la fid ... tecnoandroid.it

“Vota la ballerina”: attenzione alla truffa su Whatsapp. Come funziona e come difendersi - A Piacenza si registrano in questi giorni diversi casi simili che svelano le nuove dinamiche... - PiacenzaSera x.com

ALLARME TRUFFA WHATSAPP: Non cadere nel finto sondaggio! Genova, occhi aperti! Una nuova truffa sta girando sui nostri smartphone e sfrutta la vostra fiducia. Funziona così: Ti arriva un messaggio (spesso da un amico hackerato) o vedi un a - facebook.com facebook