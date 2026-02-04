Truffa milionaria all’Inps con l’Ai | scoperte a Foggia 59 mamme romene con 300 figli tutti inesistenti

La polizia ha smascherato a Foggia una truffa da milioni di euro ai danni dell’Inps. Gli investigatori hanno scoperto che 59 mamme romene con 300 figli inesistenti ricevevano assegni unici universali grazie a un sistema di frode alimentato dall’intelligenza artificiale. La truffa era riuscita a eludere i controlli e a far arrivare i soldi a famiglie che in realtà non esistevano. Ora gli inquirenti stanno lavorando per capire come siano riusciti a mettere in piedi questa operazione e chi siano i responsabili.

L'ultima frontiera delle truffe grazie all'Intelligenza artificiale viene denunciata a Foggia. Assegni unici universali versati a famiglie inesistenti. Una truffa milionaria ai danni dell'Inps è stata scoperta da militari della Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani c he, in esecuzione di una misura emessa dal Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo dauno, ha convalidato un sequestro preventivo di urgenza nei confronti di quattro persone. residenti indagati per l'ipotesi di truffa aggravata in concorso ai danni dello Stato.

