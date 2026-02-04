Truffa del falso incidente colta sul fatto donna 43enne con bottino di 15mila euro

Una donna di 43 anni è stata sorpresa mentre tentava di truffare un’anziana fingendo un falso incidente. La donna aveva già raccolto circa 15 mila euro prima di essere fermata dalla polizia. La vittima, una donna anziana, si era fidata delle bugie e stava per consegnare il denaro quando sono intervenuti gli agenti. La truffa è stata sventata sul fatto, e la truffatrice è stata portata in commissariato.

Truffa ai danni di un'anziana, con la scusa di un falso incidente una donna la stava raggirando fino all'intervento della polizia. Nella giornata del 30 gennaio, la squadra mobile della Questura di Viterbo ha arrestato nella flagranza di reato una donna di origine campana di 43 anni.Nella.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Falso Incidente Truffa del falso incidente in trasferta: anziana truffata per oltre 15mila euro Via 15mila euro in gioielli a una coppia di anziani con la truffa del falso carabiniere: 4 arresti Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Falso Incidente Argomenti discussi: I Carabinieri avvertono: Sempre più diffusa la truffa del falso incidente stradale; Truffe del falso incidente stradale, due campani fermati a Roccaspinalveti; Siena, truffa del falso incidente a un’83enne: due condanne; Cade nella trappola della truffa del finto incidente: quando lo scopre, Giannina Orciari muore d’infarto. Truffa del falso incidente a Ronciglione: donna arrestata per truffa da 300.000 euro a un’anzianaNella giornata del 30 gennaio, personale della Polizia di Stato della Questura di Viterbo - Squadra Mobile, nel corso degli specifici servizi di istituto dedicati alla prevenzione delle truffe in dann ... newtuscia.it Siena, truffa del falso incidente a un’83enne: due condanneIl falso incidente dell’8 gennaio scorso, che portò all’arresto di due italiani, si è chiuso velocemente in meno di un mese e in venti minuti di camera di consiglio. Questa mattina, al tribunale di ... radiosienatv.it Bagno a Ripoli, coppia di anziani sventa la truffa del falso carabiniere: denunciata una 46enne. Il piano dei malviventi era iniziato con la solita telefonata. Ma stavolta all'altro capo del telefono hanno trovato pane... per i loro denti. Attivati i carabinieri, fino al - facebook.com facebook Anziani ingannati: ecco un esempio di una truffa del falso maresciallo #Mattino5 x.com

