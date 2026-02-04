Truffa a Roma | falsi militari si impossessano di preziosi e armi da fuoco

Questa mattina a Bellaria Igea Marina, una donna di 74 anni ha aperto la porta a due uomini vestiti da militari. I falsi carabinieri le hanno sottratto preziosi e armi da fuoco. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio in una via tranquilla del quartiere di Bellaria Monte. La donna si è accorta troppo tardi di essere stata truffata. Ora i carabinieri indagano per capire chi siano i responsabili.

Lunedì pomeriggio, alle 14.15 circa, in una tranquilla via del quartiere di Bellaria Monte, a Bellaria Igea Marina, una donna di 74 anni ha aperto la porta a due uomini in divisa che si sono presentati come carabinieri. Non era un controllo di routine, né un’ispezione per errori di tassa o problemi di circolazione. Era un’imboscata perfettamente orchestrata, una truffa che ha portato via non solo denaro e oro, ma anche due pistole, una delle quali, secondo quanto riferito, era un’arma da poligono, ma comunque registrata e soggetta a norme rigorose. La vittima, una pensionata che viveva da sola in una casa a due piani con giardino, è stata spaventata dallo spettacolo: i due uomini, con berretto, cinturone e distintivi che sembravano autentici, hanno dichiarato di essere in servizio per un’indagine su una serie di furti avvenuti in zona, e che la sua auto era stata segnalata come coinvolta in un’attività criminale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

