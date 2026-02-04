La polizia di Montagnareale indaga su un triplice omicidio di tre cacciatori trovati morti la settimana scorsa sui Nebrodi. Gli inquirenti hanno sottoposto a test dello stub il sospettato, mentre si cercano prove per chiarire cosa sia successo quella notte. Le indagini continuano e ancora non ci sono arresti.

Proseguono le indagini sull' omicidio dei tre cacciatori trovati senza vita la scorsa settimana a Montagnareale, sui Nebrodi. In queste ore l'uomo indagato per il triplice delitto è sottoposto alla prova dello stub, effettuata dai Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris) di Messina, per verificare l'eventuale presenza di residui di polvere da sparo. L'indagato è amico della vittima più anziana. L'uomo finito sotto inchiesta è un amico di Antonio Gatani, 82 anni, la più anziana delle tre vittime. Secondo quanto ricostruito finora, avrebbe accompagnato l'anziano nel bosco per una battuta di caccia, per poi allontanarsi.

© Dayitalianews.com - Triplice omicidio sui Nebrodi: indagato sottoposto al test dello stub

Svolta nelle indagini sui tre cacciatori trovati morti nei boschi di Montagnareale, nel Messinese.

Si allarga l'indagine sulla strage di tre cacciatori trovati morti nei boschi dei Nebrodi.

