Triplice omicidio sui Nebrodi | indagato sottoposto al test dello stub

La polizia di Montagnareale indaga su un triplice omicidio di tre cacciatori trovati morti la settimana scorsa sui Nebrodi. Gli inquirenti hanno sottoposto a test dello stub il sospettato, mentre si cercano prove per chiarire cosa sia successo quella notte. Le indagini continuano e ancora non ci sono arresti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accertamenti scientifici in corso a Montagnareale. Proseguono le indagini sull’ omicidio dei tre cacciatori trovati senza vita la scorsa settimana a Montagnareale, sui Nebrodi. In queste ore l’uomo indagato per il triplice delitto è sottoposto alla prova dello stub, effettuata dai Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris) di Messina, per verificare l’eventuale presenza di residui di polvere da sparo. L’indagato è amico della vittima più anziana. L’uomo finito sotto inchiesta è un amico di Antonio Gatani, 82 anni, la più anziana delle tre vittime. Secondo quanto ricostruito finora, avrebbe accompagnato l’anziano nel bosco per una battuta di caccia, per poi allontanarsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

