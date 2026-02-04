Treni ancora ritardi | la cronaca dalla stazione

È un’altra giornata di disagi per i pendolari italiani. Questa mattina, a poche ore dalla sveglia, molti sono già consapevoli che il viaggio in treno potrebbe essere complicato. Alla stazione di Milano, i ritardi si accumulano, con treni soppressi e partenze in ritardo. Le persone si aggregano ai binari, cercando di capire se e quando partirà il loro treno. La situazione si ripete come nel giorno precedente, senza segnali di miglioramento. I pendolari si sentono frustrati e stanchi di dover affrontare ogni giorno questa incertezza.

É mercoledì 4 febbraio 2026: un pendolare brianzolo si sveglia e ancora non sa cosa lo attenderà in stazione. Una colazione veloce, prende la macchina e, con un pò di pazienza e di traffico, raggiunge le stazioni di Calolziocorte, Cernusco-Merate o Carnate. Trova faticosamente parcheggio e attende sulla banchina un treno per Milano. Sono quasi le 8 e nessun treno all’orizzonte. Attende e cerca informazioni che non trova. Poi sul tabellone compare la sentenza: treno in ritardo di 30 minuti e il successivo é cancellato. Che ne sarà del treno dopo ancora? Questo è esattamente quello che è successo stamattina a Lorenzo, 31 anni di Casatenovo, Rita, 40 anni di Vercurago, Samuele, 27 anni di Imbersago.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Treni Ritardi

Un guasto alla stazione di Sondrio sta causando ritardi e cancellazioni sui treni della linea Tirano-Milano Centrale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Il treno regionale è arrivato in stazione

Ultime notizie su Treni Ritardi

Argomenti discussi: 'Inconveniente tecnico sulla linea AV Roma-Napoli', ritardi di oltre un'ora; Treno fermo sui binari, ritardi e cancellazioni; Treni, ancora guasti e ritardi sulla linea del Brennero; Linea Bergamo-Milano: treni cancellati e ritardi per un guasto alla stazione di Treviglio Ovest.

