Tremaglia FdI attacca l’assessora alla Pace Marchesi | Su Facebook giustifica la violenza contro la polizia

La polemica esplode a Bergamo dopo che l’assessora alla Pace, Marzia Marchesi, ha condiviso un post su Facebook. Nel messaggio, si legge che sembra giustificare la violenza contro le forze dell’ordine. Tremaglia di Fratelli d’Italia non ci sta e critica duramente l’assessora, chiedendo chiarimenti e facendo notare come le sue parole possano alimentare tensioni. La vicenda accende il dibattito sulla responsabilità sui social e il ruolo degli amministratori pubblici.

Bergamo. Fa discutere un post condiviso sui social dell’assessora alla Pace del Comune di Bergamo, Marzia Marchesi. Al centro del dibattito gli eventi di Torino, con tre persone fermate e arrestate nei giorni scorsi con l’accusa di aver aggredito le forze dell’ordine durante una manifestazione a sostegno di Askatasuna, storico centro sociale del torinese. Il contenuto finito sotto i riflettori non è stato scritto direttamente dall’assessora, ma è stato rilanciato sul suo profilo Facebook. “Il mio ‘lavoro’ di stamattina – si legge nel post condiviso dall’assessora di Bergamo – è pubblicare i video delle violenze della polizia del 31 gennaio a Torino tra i commenti ai post di tutti quei politici, giornalisti e persino preti che si dicono ‘progressisti’ ma che si sperticano nel ‘condannare’ le violenze di una decina di persone verso un poliziotto, avvenute DOPO quelle dei poliziotti verso decine di manifestanti e persino giornalisti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Tremaglia FdI Askatasuna, si scatena la violenza rossa: assalto alla polizia con razzi e petardi. FdI: “Chi giustifica ne è politicamente responsabile” #Askatasuna- Torino || Una manifestazione di Askatasuna si trasforma in una scena di caos e violenza. Violenza di genere, un uomo su tre giustifica quella economica e quasi due su dieci ritengono «comprensibile» la violenza fisica in determinate circostanze Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Tremaglia FdI Tremaglia (FdI) contro l'assessora alla Pace Marchesi: «Su Facebook giustifica le violenze contro le forze dell'ordine»Il consigliere di centrodestra chiede alla sindaca Elena Carnevali di prendere le distanze dal gesto social della sua assessora ... bergamo.corriere.it In occasione dell’anniversario della fondazione del PCd’I, il Circolo Arci Concetto Marchesi ha organizzato un dibattito sul ruolo di quel partito nelle battaglie contro l’imperialismo, per la pace fra i popoli e la solidarietà internazionalista. Temi che sono anche n - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.