Tredici Pietro annuncia la nuova versione dell’album Non guardare + giù

Tredici Pietro annuncia una nuova versione del suo album “Non guardare + giù”. La versione speciale include anche il brano in gara al Festival di Sanremo 2026. L’artista ha deciso di lanciare questa riedizione per celebrare il successo della canzone e offrire ai fan una versione arricchita del suo lavoro.

Non guardare + giù è l’edizione speciale dell’ultimo album di Tredici Pietro, con il brano in gara al Festival di Sanremo 2026. Venerdì 27 febbraio esce Non guardare + giù (Sony Epic), l’edizione speciale dell’ultimo album di Tredici Pietro, Non guardare giù. L’album, pubblicato lo scorso aprile, ha svelato un lato più consapevole e maturo della sua identità musicale, lasciando ampio spazio alla sperimentazione. La nuova versione deluxe include, oltre alle tracce originali, il brano La fretta e l’inedito Uomo che cade, con cui sarà per la prima volta in gara al Festival di Sanremo 2026. L’album sarà disponibile in formato?CD, CD Autografato,?vinile rosso marmorizzato e vinile rosso marmorizzato autografato. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Il 9 gennaio 2026, Pietro Roffi pubblicherà in digitale il suo nuovo singolo "Flight – Oltrepassare III", anticipando l'uscita dell'album "Oltrepassare".

