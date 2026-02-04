Tre sorelline si gettano da un palazzo e muoiono i genitori le avevano messe in punizione | Niente videogiochi

Una tragedia si è consumata a Roma, dove tre sorelline sono morte dopo essersi gettate dal nono piano di un palazzo. I genitori avevano deciso di punirle bloccando l’uso dei videogiochi, ma la punizione si è trasformata in tragedia. Le tre bambine, tutte minorenni, sono cadute da un’altezza che non lascia scampo. Ora gli investigatori cercano di capire cosa abbia portato le giovani a compiere un gesto così estremo.

Tre sorelle minorenni sono morte dopo essersi gettate dal nono piano del palazzo in cui vivevano insieme ai genitori. La tragedia è avvenuta a Ghaziabad, in India, e ha scosso profondamente l’opinione pubblica locale. Le ragazze avevano 16, 14 e 12 anni e, secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe maturato dopo una punizione familiare che prevedeva il divieto di usare il cellulare per giocare online. Secondo quanto emerso nelle ore successive, le tre sorelle avrebbero lasciato un diario con una lettera di addio lunga otto pagine. Nel testo le ragazze avrebbero raccontato il loro legame con le attività digitali e con un gioco online, vissuto come parte centrale della loro quotidianità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Tre sorelline si sono lanciate dal nono piano di un palazzo a Ghaziabad, in India, e sono morte sul colpo.

Le vittime più giovani della tragedia di Crans-Montana sono tre ragazze ebraiche di 14 e 15 anni.

