Tre mascherate sulle Mura Sfila l’arte della cartapesta E la madrina è Miss Italia

Domenica Viareggio si prepara a riaccendere i riflettori sul suo Carnevale. Tre grandi mascherate sfileranno sulle Mura urbane, portando in strada l’arte della cartapesta e le tradizionali coreografie. La madrina di questa edizione, Miss Italia, sarà presente per sottolineare l’evento. È il momento di vivere una giornata di festa e colore, con una sfilata che promette di lasciare il segno nel cuore di chi la seguirà.

Tempo di Lucca in Maschera 2026. Il conto alla rovescia è quasi finito: domenica è il giorno X, quando il Carnevale di Viareggio tornerà protagonista sulle Mura urbane con una grande sfilata scenografica, capace di unire tradizione, arte della cartapesta e suggestione visiva in uno dei contesti più iconici della città. Il tutto a ingresso gratuito. Continua dunque la collaborazione tra il Comune e la Fondazione Carnevale, come segno di scambio reciproco non solo dal punto di vista turistico ma anche culturale. Un evento che rappresenterà il cuore pulsante della manifestazione e che ogni anno richiama migliaia di spettatori, pronti ad assistere al passaggio delle maschere lungo il principale monumento cittadino e le vie del centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tre mascherate sulle Mura. Sfila l’arte della cartapesta. E la madrina è Miss Italia Approfondimenti su Viareggio Carnevale Miss Universo a Bangkok, miss Giamaica cade dal palco mentre sfila I tedofori salgono in barca. La madrina Laura Fogli sfila tra due ali di folla A Comacchio, la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 è arrivata nel centro storico, accompagnata dai tedofori e dalla madrina Laura Fogli, tra la partecipazione di una folla raccolta. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Viareggio Carnevale Argomenti discussi: Il carnevale di Viareggio sulle Mura di Lucca: svelate le mascherate dell’8 febbraio; Balla Italia in Anfiteatro con il dj Torelli; Martedì grasso: gran finale con i carri allegorici a Conegliano, Treviso e Cornuda; Lucca in Maschera | domenica 8 febbraio il grande spettacolo del Carnevale di Viareggio. Lucca in Maschera: domenica 8 febbraio il grande spettacolo del Carnevale di ViareggioSvelate le mascherate: tre grandi creazioni di cartapesta (ma non solo) per un pomeriggio di emozioni e meraviglia. Madrina dell'evento Miss Italia ... msn.com Miss Italia. . Miss Italia sta tornando a conquistare le piazze del territorio con la bellezza che riflette quella del nostro Paese, andando oltre l’estetica e dando voce a storie, emozioni, sogni. Pensi di poter rappresentare gli ideali di #MissItalia Iscriviti al - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.