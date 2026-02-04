Tre cacciatori crivellati di colpi a Messina il quarto uomo è l' indagato sequestrate le sue armi si attende perizia balistica

La polizia ha trovato tre cacciatori uccisi a colpi di arma da fuoco a Montagnareale, in provincia di Messina. Il quarto uomo presente quella mattina è stato iscritto nel registro degli indagati. Le armi di quest’ultimo sono state sequestrate e si aspetta la perizia balistica per capire cosa sia successo. Le piste principali restano due: un errore durante la battuta di caccia o una lite tra i cacciatori. La scena del delitto resta sotto shock mentre le forze dell’ordine cercano di chiarire il motivo di questa tragedia.

Sul movente restano aperte due piste principali: un errore durante la battuta di caccia o una lite tra cacciatori Per il triplice omicidio avvenuto a Montagnareale,nel Messinese, c'è un indagato, il quarto uomo presente durante la battuta di caccia.

