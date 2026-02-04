Trattative chiuse in serie C Mercato si sono rinforzate soprattutto le migliori Arezzo e Ravenna portano a casa fior di giocatori per la B

Le trattative di mercato in Serie C si sono chiuse con le squadre più forti che hanno fatto il maggior colpo. Arezzo e Ravenna sono riuscite a portare in squadra giocatori di livello, puntando a risalire in Serie B. Il mercato ha premiato chi ha più risorse, lasciando indietro le altre. Le big hanno deciso di rinforzarsi, dimostrando ancora una volta di avere le armi più potenti.

Il paradosso del mercato di riparazione? Si sono rinforzate le squadre già forti. Le prime due ad esempio, che sembrano godere di mezzi illimitati. Cinque ritocchi all' Arezzo, e che ritocchi: dopo Arena, Coppolaro, Ionita e Cortesi, ecco Di Chiara dal Catanzaro, così da sistemare la fascia sinistra. Per non essere da meno, il Ravenna di patron Cipriani, dopo Italeng e Fischnaller s'è regalata Poluzzi (Sudtirol) e Bani (Mantova), relegando fra le pedine di scarto un attaccante come Luciani. Fedele al progetto tecnico, l' Ascoli non ha invece mosso foglia, o quasi: Galuppini unico arrivo, per un attacco extralarge dove Corazza (contratto fino al 2027) resta sempre più emarginato.

