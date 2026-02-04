Trasporto scolastico Autolinee Toscane e Provincia attorno al tavolo | focus su sicurezza e miglioramento del servizio

Nella sede della Provincia di Pisa, i rappresentanti di Autolinee Toscane e gli amministratori provinciali si sono incontrati nel primo pomeriggio di martedì 3 febbraio. Al centro della riunione, il trasporto scolastico, che rimane una delle priorità dell’ente. I vertici delle due parti hanno discusso di come migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio, con l’obiettivo di offrire un trasporto più affidabile per studenti e famiglie.

Si è svolto nel primo pomeriggio di martedì 3 febbraio un incontro tra i vertici di Autolinee Toscane e la Provincia di Pisa per fare il punto sul trasporto pubblico locale, con particolare rilevanza per quanto concerne il trasporto scolastico, quest'ultimo di competenza principale dell'ente.

