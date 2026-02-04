Trasporto aereo nel 2025 oltre 229 milioni di passeggeri Fiumicino primo scalo nazionale

Nel 2025, Fiumicino si conferma il principale scalo in Italia, con oltre 229 milioni di passeggeri trasportati. I numeri diffusi da ENAC mostrano una crescita del 5% rispetto all'anno precedente, evidenziando una ripresa stabile del settore.

Fiumicino, 4 febbraio 2026 – Nel 2025 il trasporto aereo italiano raggiunge un nuovo primato. Secondo i dati diffusi da ENAC, il sistema aeroportuale nazionale ha superato i 229 milioni di passeggeri, segnando un incremento del 5% rispetto al 2024. Un risultato che consolida il recupero post-pandemia e conferma il ruolo centrale dell’Italia nei flussi aerei europei e internazionali. Roma Fiumicino primo scalo nazionale. Nel quadro complessivo spicca la performance di Aeroporto di Roma Fiumicino, che si conferma il primo aeroporto italiano con oltre 50 milioni di passeggeri. Lo scalo romano rafforza così la propria funzione di hub strategico, sia per i collegamenti interni sia per quelli di medio e lungo raggio, trainando una parte significativa della crescita complessiva.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Civitavecchia, primo scalo crocieristico in Italia, si conferma come punto di riferimento per il settore, prevedendo oltre 3,5 milioni di passeggeri nel 2025.

Trasporto aereo, nel 2025 oltre 229 milioni di passeggeri. Fiumicino primo scalo nazionaleSegnali positivi arrivano anche dal cargo aereo. Nel 2025 le merci movimentate hanno superato 1,2 milioni di tonnellate, confermando la rilevanza strategica del settore. Aeroporto di Milano Malpensa ... ilfaroonline.it

Aerei, Iata:Nel 2025 crescono i passeggeri, volumi record per le merciRoma, 29 gen. (askanews) – Nel 2025 il traffico aereo passeggeri e merci è cresciuto con volumi record. I numeri sono stati resi noti dalla Iata, l’Associazione internazionale del trasporto aereo. Lo ... askanews.it

Chi sciopererà il 16 febbraio 2026 nel trasporto aereo. ITA Airways e Vueling. Airport Handling e ALHA Il prossimo 16 febbraio ci saranno diverse agitazioni sindacali, tra compagnie aeree come ITA Airways per 24 ore, Vueling per 4 ore dalle 13 alle 17 oppur - facebook.com facebook

Aviatrice francese, #MaryseHilsz durante al #WWII fu impiegata prima nel trasporto aereo di apparecchi di vario tipo dalle "Officine Amiot "alla linea del fronte e poi, durante la #Resistenza, nelle "Forces aériennes françaises libres ".Morì tragicamente il #30gen x.com