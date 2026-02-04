Il mese di febbraio si preannuncia difficile per chi usa i mezzi pubblici. Sono previsti diversi scioperi di lavoratori che metteranno a rischio treni, metro e bus. Molti cittadini potrebbero trovarsi a dover cercare alternative per spostarsi. Le date degli scioperi sono già note e alcuni servizi potrebbero subire interruzioni improvvise.

Il mese di febbraio è ricco di scioperi dei lavoratori del trasporto pubblico: a rischio molti mezzi. Tutte le date. Il dibattito sull’aumento della sicurezza nell’ambito delle manifestazioni dopo gli scontri di Torino, ma anche una serie di scioperi previsti nel mese di febbraio, rischiano di compromettere la serenità delle Olimpiadi invernali di Milano. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il taglio del nastro è ormai vicino e mentre il governo è al lavoro su un nuovo pacchetto sicurezza, i sindacati sono pronti a scendere in piazza in queste settimane. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Trasporti pubblici, sarà un febbraio “nero”: tutte le date in cui treni, metro e bus sono a rischio

Approfondimenti su Trasporti Pubblici

A febbraio, i trasporti italiani si fermano quasi tutti.

Oggi Lombardia e Lazio vedono le prime agitazioni del mese di febbraio, considerato il più difficile del 2026 per i trasporti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Trasporti Pubblici

Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Febbraio mese di scioperi: tutte le mobilitazioni in arrivo; Rivedere il trasporto pubblico: pronto un questionario per i cittadini; ? Febbraio mese nero per i trasporti: ci sarà quasi uno sciopero al giorno. Ecco i più temuti.

Scioperi dei trasporti il 6 febbraio 2026: gli orari e le fasce garantiteScioperi dei trasporti a febbraio 2026: date, settori coinvolti e possibili disagi tra treni, TPL, porti e autostrade. trend-online.com

Raffica di scioperi nei trasporti a febbraio: a rischio treni, bus e voli. Ecco quandoUn calendario fitto di agitazioni coinvolgerà diversi settori lavorativi nel mese di febbraio. Ecco le date da segnare ... ilfattoquotidiano.it

Meno tasse, agevolazioni sui trasporti pubblici e più risorse alla Polizia: sul @CCanadese di oggi, il bilancio (pre-elettorale) di Olivia Chow - online: corriere.ca/toronto-budget… #Toronto @cityoftoronto @MayorOliviaChow #budget x.com

TRASPORTI PUBBLICI Tua punta sul potenziamento de "La Verde": via libera per l'acquisto di due nuovi filobus I dettagli: https://cityne.ws/2jirp - facebook.com facebook