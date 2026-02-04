Trasparenza sugli stipendi cambia tutto | in arrivo il diritto di conoscere le medie in azienda

Da oggi in molte aziende italiane cambierà tutto. Arriva il diritto di conoscere le medie degli stipendi, un passo avanti contro il tabù che ha sempre avvolto questa tematica. Per anni, parlare di stipendi è stato considerato un argomento delicato, quasi imbarazzante, che si evitava a ogni costo. Ora, invece, si apre la strada a maggiore trasparenza e a un confronto più aperto tra dipendenti e aziende.

Per anni, in molte aziende, parlare di stipendio è stato un tabù: un fatto privato, quasi imbarazzante, più facile da evitare che da discutere. Ora lo Stato prova a ribaltare la regola non scritta del silenzio: con un decreto legislativo atteso in Consiglio dei ministri, i lavoratori potranno chiedere dati chiari sulla retribuzione media di chi svolge lo stesso lavoro (per categoria, non sul singolo collega) e sui criteri con cui l'impresa stabilisce stipendi e progressioni. Il "diritto di sapere" e la risposta entro due mesi. La bozza mette nero su bianco un passaggio che può cambiare i rapporti interni: il dipendente potrà richiedere informazioni scritte sui livelli retributivi medi, ripartiti per genere, delle categorie comparabili.

