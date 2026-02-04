Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, non nasconde la sua rabbia. Dopo la squalifica che vieta le trasferte ai tifosi dell’Inter, l’ad del club neroverde si sfoga, dicendo che la decisione pesa anche sulle casse societarie. La questione nasce dall’episodio accaduto allo Zini durante la partita tra Cremonese e Inter, che ha portato alla sanzione e ora rischia di penalizzare anche i supporter e le attività economiche legate alle trasferte nerazzurre. Carnevali si mostra molto contrariato,

È arrabbiato, l’AD e DG del Sassuolo Giovanni Carnevali, anzi più che arrabbiato. E non nasconde il suo disappunto ("è una cosa che mi fa inc.re molto") per la squalifica che, a seguito di quanto accaduto allo Zini in occasione di Cremonese-Inter, colpisce i tifosi dell’Inter. E, a cascata, il Sassuolo. "Per noi come società, una gara del genere è un’opportunità per fare degli incassi. La sostenibilità passa anche da questo. Per colpa di un deficiente – ha detto il dirigente del Sassuolo Gian Luca Rossi – dobbiamo chiudere un settore". In termini di colpo d’occhio, una perdita importante a livello di ‘cornice’, in termini di incasso (la curva tiene 4mila persone) un ammanco di cassa non trascurabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Trasferte vietate all’Inter? Ci rimettono le casse del Sassuolo"

Approfondimenti su Inter Cremonese

Il Viminale ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi dell’Inter dopo l’incidente di ieri.

La Prefettura ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire le trasferte fino al 23 marzo, dopo quanto accaduto a Cremona e il petardo che ha colpito Audero nel match contro la Juventus.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Inter Cremonese

Argomenti discussi: Petardo Audero, trasferte vietate ai tifosi dell'Inter fino al 23 marzo; Il Viminale vieta le trasferte ai tifosi dell'Inter fino al 23 marzo (ma non al derby): la decisione dopo il petardo lanciato ad Audero; Petardo contro Audero, trasferte vietate ai tifosi dell'Inter fino al 23 marzo; Trasferte vietate ai tifosi del’Inter fino al 23 marzo (escluso il derby): le decisioni del Viminale….

Inter, trasferte vietate…Inter-Torino, Coppa Italia: Martinez titolare. Stop alle trasferte nerazzurre fino al 23 marzo, ne parla il Giornale.. Josep Martinez, 27 anni, difenderà questa sera la ... tuttojuve.com

Petardo su Audero: trasferte vietate all’Inter fino al 23 marzoArriva la pesante sanzione dopo i fatti di Cremonese - Inter: il Ministro degli Interni Piantedosi ha vietato le trasferte dei nerazzurri ... generationsport.it

GdS - Caso #Audero: trasferte vietate fino al 23 marzo. Le differenze con Roma, Fiorentina, Lazio e Napoli x.com

Petardo verso Audero, trasferte vietate per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo. E per il derby… Divieto di vendita anche per i residenti in Lombardia: il match con i cugini rossoneri resta escluso dalle misure - facebook.com facebook