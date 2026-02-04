Trasferte Inter ecco perché i tifosi hanno avuto tre giornate di stop

I tifosi nerazzurri hanno dovuto aspettare tre giornate prima di poter seguire di nuovo la squadra in trasferta. La decisione ha scatenato polemiche, anche se le motivazioni sembrano diverse rispetto ai provvedimenti presi per altri club come Roma, Fiorentina, Napoli e Lazio. La questione rimane aperta e ancora tutta da chiarire.

I tifosi dell'Inter protestano perché "per l'imbecillità di uno paghiamo tutti", quelli delle altre quattro squadre colpite dal divieto di trasferte del Viminale "perché loro saltano solo tre giornate, noi tutta la stagione". Il ministro Piantedosi, che di certo in questo momento non fa sconti quando si parla di violenza, seguendo le indicazioni ricevute lunedì dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che si era riunito d’urgenza proprio per affrontare questo caso, ha evidentemente ritenuto che le situazioni siano molto differenti rispetto al petardo che domenica ha stordito Audero durante Cremonese-Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il ministro dell’Interno ha deciso di bloccare le trasferte dei tifosi dell’Inter a Cremona.

