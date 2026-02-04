Trapani Antonini annuncia una mossa a sorpresa | rischio esclusione scongiurato?

Questa mattina, Antonini ha annunciato una mossa a sorpresa che potrebbe evitare l’esclusione del Trapani. La società si prepara alle prossime scadenze amministrative, e le novità di oggi portano un po’ di speranza ai tifosi. La situazione si sblocca dopo settimane di incertezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Arrivano segnali positivi da Trapani in vista delle prossime decisive scadenze amministrative che il club dovrà affrontare a breve. Il presidente Antonini si è espresso in maniera chiara spiegando di aver compiuto passi importanti per consentire al club di arrivare a fine stagione, ma addirittura in ottica serie B. “Kragl? È colpa mia aver mandato via Oliver: sono complice di questa situazione e ho dato retta – sbagliando – al direttore sportivo. Un grande dispiacere e allo stesso tempo un grande errore. Obiettivo playoff? Il nostro mister Aronica ha ricevuto oggi un assegno, che conserverà gelosamente, di 500mila euro come premio promozione in Serie B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Un anno fa, Antonini aveva espresso preoccupazione riguardo a un possibile torneo falsato, anticipando le tensioni che avrebbero portato all’esclusione di Turris e Taranto.

Trapani rischia l'esclusione, con il Benevento tra le principali vittime di possibili scenari futuri.

