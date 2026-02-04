Transizione digitale in corso A Montecarlo ora c’è la fibra I cittadini navigano ultraveloci

A Montecarlo la connessione internet diventa più veloce. Open Fiber ha terminato i lavori di cablaggio in banda ultra larga, portando la fibra ottica direttamente nelle case dei residenti. Gli abitanti ora navigano senza più interruzioni o attese lunghe, come avveniva prima. La svolta digitale è concreta e già visibile nella vita di tutti i giorni.

Addio alle snervanti attese, alla connessione internet "archeologica" a Montecarlo. Open Fiber ha completato la cablatura in banda ultra larga portando la stessa qualità di connessione delle grandi città direttamente nelle case dei residenti. Si potrà navigare fino a 10 gigabit al secondo. Il progetto ha interessato circa 2.208 unità immobiliari nelle località di Luciani, San Piero in Campo, Marcucci, San Salvatore, Mencarini, Caporaletto, Fornello, Basetti, Ciucchi, Lupori, Fornace, Pizzi, San Giuseppe, Micheloni, Corte Panattoni, Gossi, Corte Carbonata, Turchetto e Vettori-Caporale, grazie a una nuova rete in fibra ottica lunga oltre 55 chilometri.

