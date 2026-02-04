Transizione digitale in corso A Montecarlo ora c’è la fibra I cittadini navigano ultraveloci

Da lanazione.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montecarlo la connessione internet diventa più veloce. Open Fiber ha terminato i lavori di cablaggio in banda ultra larga, portando la fibra ottica direttamente nelle case dei residenti. Gli abitanti ora navigano senza più interruzioni o attese lunghe, come avveniva prima. La svolta digitale è concreta e già visibile nella vita di tutti i giorni.

Addio alle snervanti attese, alla connessione internet "archeologica" a Montecarlo. Open Fiber ha completato la cablatura in banda ultra larga portando la stessa qualità di connessione delle grandi città direttamente nelle case dei residenti. Si potrà navigare fino a 10 gigabit al secondo. Il progetto ha interessato circa 2.208 unità immobiliari nelle località di Luciani, San Piero in Campo, Marcucci, San Salvatore, Mencarini, Caporaletto, Fornello, Basetti, Ciucchi, Lupori, Fornace, Pizzi, San Giuseppe, Micheloni, Corte Panattoni, Gossi, Corte Carbonata, Turchetto e Vettori-Caporale, grazie a una nuova rete in fibra ottica lunga oltre 55 chilometri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

transizione digitale in corso a montecarlo ora c8217232 la fibra i cittadini navigano ultraveloci

© Lanazione.it - Transizione digitale in corso. A Montecarlo ora c’è la fibra. I cittadini navigano ultraveloci

Approfondimenti su Montecarlo Fibra

Comuni e transizione digitale. Il futuro viaggia su fibra ottica FTTH

Mynet accende la fibra a Livigno per le Olimpiadi: connessioni ultraveloci

Mynet ha acceso la fibra a Livigno per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Montecarlo Fibra

Argomenti discussi: Transizione digitale in corso. A Montecarlo ora c’è la fibra. I cittadini navigano ultraveloci; Pnrr, fine corsa nel 2026: l’Italia digitale rischia il freno. L’IA unica via per salvare la PA; Infrastruttura digitale 2026: i cinque pilastri della trasformazione digitale; Trasporti digitali: la sfida italiana tra PNRR e sostenibilità.

transizione digitale in corsoIl Polo Digitale Calabria prorogate le iscrizioni per i corsi gratuiti: la nuova dataIn un’epoca in cui la transizione digitale rappresenta la sfida più importante per la crescita del territorio, il Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA riafferma il proprio ruolo centrale. Al fine d ... strettoweb.com

La Campania che innova partecipa all’Oracle CloudWorld Tour di Milano: ASL di Caserta protagonista per il processo di transizione digitale in corsoMilano 18 marzo 2025 - L’Asl di Caserta, guidata da Amedeo Blasotti, protagonista all’Oracle CloudWorld Tour di Milano, l’evento globale dedicato all’innovazione e ai nuovi strumenti di intelligenza ... adnkronos.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.