Tragedia alle origini | Sharon Maccanico una perdita che attraversa due mondi

La morte di Sharon Maccanico lascia un vuoto che si fa sentire in due mondi diversi. La notizia si diffonde rapidamente, e anche se ci sono poche parole da dire, il dolore si fa sentire forte. La sua scomparsa apre una ferita aperta, un fatto che richiede silenzio e rispetto, senza troppi commenti. La vicenda si ferma lì, semplice e chiara: una perdita che nessuno può ignorare.

Ci sono fatti che non chiedoo, ma ordine. E i fatti, in questa vicenda, sono pochi, precisi, ostinati.Una ragazza di quindici anni, Sharon Maccanico, originaria di Picarelli, frazione di Avellino, è morta in Nuova Zelanda. Si trovava al Mount Maunganui Beachside Holiday Park quando, il

