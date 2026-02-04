Traffico Roma del 04-02-2026 ore 14 | 30

Code e deviazioni lungo via dei Fori Imperiali. La strada è chiusa tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia per permettere verifiche sugli alberi dopo la caduta di un pino. I veicoli e i pedoni non possono transitare, e le linee di bus 51, 85, 87 e 118 sono deviate. La polizia locale sta lavorando per ripristinare la normalità. Intanto, via Appia Nuova e via Porta Castello hanno subito modifiche alla viabilità a causa di lavori alle condotte idriche, con alcune linee di bus dev

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità prosegui è in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci a Piazza Venezia e divieto è in vigore per veicoli e pedoni e si è reso necessario per le operazioni di verifica sulle alberature presenti nell'aria dopo la caduta di un pino sono ancora deviate le linee 51 85 87 e 118 riaperta traffico dei mezzi pesanti via Appia Nuova 3 a via Alba in Piazza Re di Roma ripristinate le linee 590 671 e nma in via di Porta Castello è in corso una modifica di viabilità un intervento alle condotte idriche la carreggiata è ridotta all'altezza di Borgo Vittorio e invece è vietato il transito ai mezzi pesanti degli altri le linee 23 180 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-02-2026 ore 14:30 Approfondimenti su Roma Fori Imperiali Traffico Roma del 04-02-2026 ore 07:30 Alle 7:30 di questa mattina, il traffico a Roma si presenta molto intenso. Traffico Roma del 04-02-2026 ore 08:30 Alle 8:30 di questa mattina, il traffico a Roma si presenta molto intenso. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. 12 Minutes of Natural Italian Conversations | Daily Life (A1-A2) Ultime notizie su Roma Fori Imperiali Argomenti discussi: Roma, tubatura rotta: quartieri del quadrante Est senz'acqua e traffico in tilt; Tangenziale est, residenti contro lo smog: Qui traffico e tanti rifiuti. Quel progetto è un sogno; Previsioni traffico-meteo weekend 30 gennaio – 1 febbraio 2026; Monza, tutte le strade chiuse per l'arrivo della Fiamma olimpica. Traffico Roma del 04-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est ... romadailynews.it Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati lunghe Code in entrata a Roma sulla A24 Roma L'Aquila tra Settecamini è l'uscita per la tangenziale est code sulla ... romadailynews.it Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com Roma terza per sesso. Con ‘sto traffico. Immaginate senza. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.