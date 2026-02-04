Traffico di rifiuti sequestrato impianto a biogas nel Bresciano | materiali di scarto sparsi anche in Bergamasca - Video

Questa mattina, i carabinieri hanno sequestrato un impianto a biogas nel Bresciano nell’ambito di un’indagine sul traffico illecito di rifiuti. Durante i controlli, hanno trovato materiali di scarto abbandonati in terreni agricoli di otto Comuni e in diversi canali della Bergamasca e del Bresciano. Le immagini mostrano i rifiuti sparsi ovunque, con alcune zone particolarmente colpite. L’operazione segue mesi di indagini e portato alla luce una rete di smaltimento illegale che mette a rischio l’ambiente e la salute pubblic

L'INDAGINE. Materiale di scarto sparso in terreni agricoli di 8 Comuni e in canali della Bergamasca e del Bresciano. Coinvolto in particolare il Comune di Calcio. Un impianto di biogas di Chiari, nel Bresciano, è stato sequestrato dai Carabinieri Forestali nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia su un presunto traffico illecito di rifiuti liquidi legato alla produzione di energia rinnovabile. Il sequestro, disposto dal Gip del Tribunale di Brescia, riguarda anche beni per oltre 1,2 milioni di euro. Secondo quanto emerso dalle indagini, la società che gestiva l'impianto - situato a Chiari - avrebbe smaltito illegalmente oltre 209 mila metri cubi di rifiuti, un quantitativo pari a circa 83 piscine olimpioniche, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024.

