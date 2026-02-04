Traffico di anabolizzanti tolta la licenza di tiro sportivo al culturista

Tra un procedimento penale aperto e il rinnovo del porto d’armi, la Commissione Sportiva decide di non sospendere automaticamente la licenza di tiro sportivo al culturista coinvolto nel traffico di anabolizzanti. La decisione arriva dopo che si è chiarito che il processo penale non significa automaticamente perdere il diritto di praticare lo sport. La licenza resta valida finché non ci sono decisioni ufficiali che la revocano.

Per i giudici amministrativi la ricettazione in un giro di farmaci non indica automaticamente inaffidabilità con le armi. La Polizia dovrà riesaminare la domanda con una motivazione specifica Un procedimento penale pendente per traffico di sostanze anabolizzanti non basta per negare automaticamente il rinnovo del porto d'armi per uso sportivo. I giudici del Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria hanno accolto il ricorso di un cittadino contro la decisione della Questura di revocare il permesso, ritenendo che il reato in sé non compromette i requisiti di affidabilità e buona condotta in materia di armi.

