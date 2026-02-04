Tra spirito olimpico après-ski sul lago e cene d’amore | febbraio gourmet all' Hilton Lake Como

Tra le Olimpiadi invernali che appassionano l’Italia e il fascino del Lago di Como, l’Hilton si prepara a un febbraio all’insegna del gusto e del relax. Tra après-ski sul lago, cene romantiche e un’atmosfera che unisce sport e buona tavola, l’albergo offre un mese speciale per chi vuole vivere il meglio di questa stagione.

Quello di febbraio si annuncia come un mese speciale sulle sponde del Lago di Como. Mentre l'Italia vive l'emozione delle Olimpiadi invernali, Hilton Lake Como interpreta la stagione con un mix riuscito di sport, benessere e – soprattutto – esperienze gastronomiche che scaldano l'inverno e.

