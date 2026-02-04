Tra parquet e scacchi | Christian Vital racconta Derthona Tortona

Christian Vital ha parlato del suo amore per gli scacchi e del legame con la squadra. In un video pubblicato dal canale ufficiale del Derthona Basket, il giocatore ha raccontato come gli scacchi siano diventati una delle sue passioni fuori dal campo. Vital ha spiegato che questa attività lo aiuta a mantenere la concentrazione e a rilassarsi, lontano dalle partite. Il video fa parte della serie OFF THE COURT, che mostra i giocatori in modo più personale, tra passioni e interessi che vanno oltre il basket.

Il canale ufficiale del Derthona Basket amplia la serie OFF THE COURT, dedicata a raccontare le passioni e gli interessi dei giocatori bianconeri al di fuori della palestra. L'attenzione è rivolta a Christian Vital e alla sua passione per gli scacchi, raccontata grazie all'ospitalità della Casa Seteria Sironi e al contributo di Ettore Sibille, figura di riferimento del Circolo Scacchistico Alessandrino. Vital è stato introdotto al mondo degli scacchi fin dall'infanzia, stimolato da padre e nonno durante i giorni trascorsi a New York. La convergenza tra pallacanestro e scacchi emerge come organicamente intrecciata alla sua crescita personale: entrambi gli ambienti hanno richiesto impegno, disciplina e continua volontà di miglioramento.

