Tra innovazione tecnologica e sfide sociali è partita Fieragricola

Questa mattina è stata inaugurata ufficialmente a Verona la 117ª edizione di Fieragricola. La fiera, che si svolge ogni anno, riunisce aziende e operatori del settore agricolo da tutto il mondo. È un evento importante per il comparto, che in Italia muove circa 77 miliardi di euro all’anno. Per i visitatori e gli espositori, questa manifestazione rappresenta un’occasione di confronto e di scoperta delle ultime innovazioni tecnologiche.

È stata inaugurata oggi, 4 febbraio, la 117ª edizione di Fieragricola, una rassegna internazionale che rappresenta un settore capace di generare 77 miliardi di euro a livello nazionale.La presentazione dei dati del VenetoLa manifestazione, che si estende su 60mila metri quadrati con 816.

