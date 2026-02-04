Torna a Fontaneto il Carnevalgustoso 2026

Domenica 8 febbraio a Fontaneto torna il Carnevalgustoso. La Pro Loco aspetta tutti per una giornata di festa, con sfilate nel centro del paese, musica e tante specialità da gustare ai chioschi. La tradizione fa ancora il suo ritorno, portando allegria tra i residenti e i visitatori.

