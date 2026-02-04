Torna a Fontaneto il Carnevalgustoso 2026

Domenica 8 febbraio Fontaneto torna a riempire le strade con il Carnevalgustoso. La Pro Loco ha organizzato una giornata di festa con sfilate, tanta allegria e le tradizionali prelibatezze dei chioschi. La gente si prepara a divertirsi e a vivere un momento di spensieratezza, tra musica e colori.

Domenica 8 febbraio torna il Carnevalgustoso di Fontaneto La Pro Loco di Fontaneto d'Agogna vi aspetta per trascorrere una giornata all'insegna dell'allegria e della tradizione: sfilate per le vie del nostro borgo, tanta allegria e le prelibatezze dei chioschi del buon bere e del buon.

