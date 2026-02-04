Torna a Fontaneto il Carnevalgustoso 2026

Domenica 8 febbraio Fontaneto torna a riempire le strade con il Carnevalgustoso. La Pro Loco ha organizzato una giornata di festa con sfilate, tanta allegria e le tradizionali prelibatezze dei chioschi. La gente si prepara a divertirsi e a vivere un momento di spensieratezza, tra musica e colori.

Albero pericolante sulla strada, chiusa al traffico la Statale 229 a Fontaneto

