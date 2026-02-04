Torino Petrachi soddisfatto del mercato di gennaio | Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto I nuovi arrivati…
Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, si mostra soddisfatto del mercato di gennaio. Prima della partita di Coppa Italia contro l’Inter, ha detto che il club ha fatto tutto quello che era possibile e che i nuovi acquisti sono arrivati come sperava. Non nasconde la sua fiducia, anche se sa che ci sono ancora sfide da affrontare.
Inter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!» Torino, Petrachi soddisfatto del mercato di gennaio: «Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. I nuovi arrivati.» Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore Mercato Milan, Tare guarda al futuro: Kostic resta un pallino per l’estate! Previsto un nuovo assalto Infortunio Di Lorenzo, il capitano del Napoli si è operato al piede sinistro! Le condizioni e i tempi di recupero, quando tornerà in campo Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore Roma, i Friedkin sbarcano nella Major League Baseball? Spunta il concreto interesse per acquistare questa squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Torino Gianluca Petrachi
Gattuso: «La contestazione dei tifosi mi amareggia. Abbiamo fatto quello che dovevamo, sono soddisfatto»
Spalletti a DAZN: «Dobbiamo continuare a guardare quelle che sono davanti a noi. Stasera abbiamo fatto quello che dovevamo. Yildiz? Gli voglio bene come a un figlio»
Ultime notizie su Torino Gianluca Petrachi
Argomenti discussi: Tchoca è del Torino: c'è l'annuncio del Corinthians.
Torino, Petrachi e il mercato di gennaio: Centrato tutti gli obiettivi che volevamoIl ds del Torino Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della sfida contro l’Inter valevole per i quarti di finale di Coppa. m.tuttomercatoweb.com
Torino, Petrachi: Mercato? Raggiunti tutti gli obiettiviPrima della partita di Coppa Italia contro l'Inter, il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi ha parlato del mercato granata ... gianlucadimarzio.com
Si è chiusa una sessione invernale ambivalente per il #Torino di #Petrachi. Con cinque innesti e altrettante cessioni, la rosa di #Baroni ne esce trasformata ma non necessariamente rinforzata. Se l'arrivo di Marianucci garantisce prontezza immediata in difes facebook
Callum #Olusesi non arriverà al @TorinoFC_1906 in questa sessione di #calciomercato. Il ragazzo avrebbe preferito il #Torino dopo la lunghissima corte del ds #Petrachi, con la @juventusfc che si era concentrata su altri giovani obiettivi, ma i granata non h x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.