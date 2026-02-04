Torino Petrachi soddisfatto del mercato di gennaio | Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto I nuovi arrivati…

Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, si mostra soddisfatto del mercato di gennaio. Prima della partita di Coppa Italia contro l’Inter, ha detto che il club ha fatto tutto quello che era possibile e che i nuovi acquisti sono arrivati come sperava. Non nasconde la sua fiducia, anche se sa che ci sono ancora sfide da affrontare.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.