Torino | condanna netta degli scontri tra marchesi e tifosi è senza ambiguità

A Torino, le immagini degli scontri tra tifosi e forze dell’ordine fanno il giro delle chat e dei giornali. La notte del 31 gennaio si è trasformata in un caos che ha lasciato feriti e tanta paura. Un’assessora bergamasca ha preso posizione, dicendo che la condanna di quanto avvenuto è chiara e senza mezzi termini. La città si interroga sulla sicurezza e sulle responsabilità di una notte che resterà impressa.

**Un’esplosione di tensione a Torino, un’assessora bergamasca si schiera contro la violenza: “La condanna degli scontri è netta e senza ambiguità”** A **Torino**, nel cuore della notte del **31 gennaio**, lo scontro tra tifosi e polizia ha lasciato **feriti e una comunità in shock**. Le immagini dei fatti sono state subito diffuse su social e televisioni, e hanno generato reazioni forti in tutta Italia. Ma **la risposta ufficiale del Comune di Bergamo è arrivata in modo inequivocabile**: **l’assessora alla Pace, Marzia Marchesi, ha espresso solidarietà alle vittime dell’ingresso in piazza, ma con un messaggio netto: violenza non è mai accettabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Marchesi: “La violenza non è mai accettabile: la condanna degli scontri a Torino è netta e senza ambiguità”

Il ministro Marchesi condanna duramente gli scontri avvenuti a Torino il 31 gennaio.

Torino: Boccia, 'condanna senza ambiguità ma no scorciatoie autoritarie su sicurezza'

Le immagini di guerriglia urbana a Torino scuotono ancora di più un clima già teso.

torino condanna netta degliTorino, Schlein condanna le violenze e chiama Meloni: 'Non si strumentalizzi'All'indomani degli scontri di Torino Elly Schlein ribadisce la nettissima condanna del Pd per le violenze sugli agenti e chiama Giorgia Meloni. ansa.it

Marchesi: La violenza non è mai accettabile: la condanna degli scontri è netta e senza ambiguitàLa risposta dell'assessora alla Pace di Bergamo all'intervento del consigliere Tremaglia (FdI). La sindaca Carnevali: Il dissenso è legittimo, la violenza no ... bergamonews.it

