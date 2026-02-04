Torino | condanna netta degli scontri tra marchesi e tifosi è senza ambiguità

A Torino, le immagini degli scontri tra tifosi e forze dell’ordine fanno il giro delle chat e dei giornali. La notte del 31 gennaio si è trasformata in un caos che ha lasciato feriti e tanta paura. Un’assessora bergamasca ha preso posizione, dicendo che la condanna di quanto avvenuto è chiara e senza mezzi termini. La città si interroga sulla sicurezza e sulle responsabilità di una notte che resterà impressa.

**Un'esplosione di tensione a Torino, un'assessora bergamasca si schiera contro la violenza: "La condanna degli scontri è netta e senza ambiguità"** A **Torino**, nel cuore della notte del **31 gennaio**, lo scontro tra tifosi e polizia ha lasciato **feriti e una comunità in shock**. Le immagini dei fatti sono state subito diffuse su social e televisioni, e hanno generato reazioni forti in tutta Italia. Ma **la risposta ufficiale del Comune di Bergamo è arrivata in modo inequivocabile**: **l'assessora alla Pace, Marzia Marchesi, ha espresso solidarietà alle vittime dell'ingresso in piazza, ma con un messaggio netto: violenza non è mai accettabile.

